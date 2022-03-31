Песков: Путину представили проработанные механизмы перехода к оплате российского газа в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину представлены проработанные механизмы перехода к оплате российского газа рублями. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Пескова, вскоре они будут обнародованы. Возможно, это произойдет сегодня. Он добавил, что российский президент поручил до 31 марта подготовить кабмину, Центробанку и «Газпрому» перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против России.

Кроме того, Песков рассказал, что после телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин поручил своему помощнику Максиму Орешкину связаться с немецким коллегой. Орешкин предметно разъяснил Берлину условия оплаты за газ в рублях, отметил пресс-секретарь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне Шольц в ходе телефонного разговора с Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, канцлер не давал согласия на оплату за поставки газа в рублях.



Дарья Акимова