В Совфеде прокомментировали инициативу Южной Осетии войти в состав России

Российское законодательство предусматривает процедуру принятия в состав страны государств в качестве субъектов. Для этого необходимо, чтобы осетинский народ выразил свою волю через референдум, заявил сенатор, замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов.

Он отметил, что воссоединиться с РФ — давнее желание жителей Южной Осетии. Когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить мечту жителей республики.

— Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад, — приводит пресс-служба ЕР слова Климова.

Фото: wikimedia.org

Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

Ранее о референдуме по вопросу вхождения в состав России сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. В Государственной думе РФ указали, что сейчас для подобного шага неподходящее время. После этого Пасечник отметил, что сейчас никакой подготовки к референдуму не ведется.



Вчера глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР также может рассмотреть вопрос о вхождении в состав РФ после освобождения всей своей территории.

Татьяна Леухина