Путин обсудил с Макроном оплату поставок российского газа в рублях

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили военные меры по предоставлению неотложной гуманитарной помощи, обеспечении безопасной эвакуации людей, в том числе и из Мариуполя, о необходимости украинским националистам сложить оружие.



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«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС», — говорится в сообщении Кремля.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что оплата за поставки газа в рублях невозможна.

На прошлой неделе французский лидер заявлял, что Франция, Турция и Греция рассчитывают обеспечить эвакуацию из Мариуполя всех желающих покинуть город. Они спланировали гуманитарную операцию и хотят согласовать ее с Россией.



Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошлой неделе отмечали, что в контрактах на поставки российского газа указаны евро и доллары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе объявила, что саммит ЕС решил объединить закупки газа для того, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.



Татьяна Леухина