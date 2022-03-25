Новости общества

00:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Саммит Евросоюза принял решение объединить закупки газа

22:58, 25.03.2022
Саммит Евросоюза принял решение объединить закупки газа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Саммит ЕС решил объединить закупки газа, для того, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке. Об этом объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

— Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: wikimedia.org

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Он подчеркнул, что страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам. Однако все зарубежные потребители должны иметь возможность осуществлять платежи за российский газ в рублях.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц отметили, что в контрактах на поставки российского газа указаны евро и доллары.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также