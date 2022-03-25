Саммит Евросоюза принял решение объединить закупки газа

Саммит ЕС решил объединить закупки газа, для того, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке. Об этом объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

— Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: wikimedia.org

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Он подчеркнул, что страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам. Однако все зарубежные потребители должны иметь возможность осуществлять платежи за российский газ в рублях.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц отметили, что в контрактах на поставки российского газа указаны евро и доллары.

Татьяна Леухина