Новости недвижимости

19:15 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Хуснуллин сообщил, что все специальные льготные программы по ипотеке сохраняются

17:59, 24.03.2022
Хуснуллин сообщил, что все специальные льготные программы по ипотеке сохраняются
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России сохраняются все специальные льготные программы по ипотеке: и семейная, и дальневосточная, и сельская. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Государство продолжит субсидировать их в прежнем объеме, несмотря на рост банковских процентов. Также льготная ипотека будет распространяться и на новостройки. Однако условия изменились, решение было необходимо в связи с повышением ключевой ставки Центробанка.

«Что важно: при предыдущей ключевой ставке 9,5% ставка льготной ипотеки составляла 7%. Сейчас в условиях повышения ставки ЦБ до 20% ставка льготной ипотеки — 12%, то есть мы даже расширяем поддержку ипотечного кредитования, чтобы поддержать граждан, желающих приобрести новое жилье», — написал он в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также увеличиваются лимиты программы. Сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличивается в 4 раза — 3 до 12 млн, а в остальных регионах в 2 раза — с 3 до 6 млн рублей.

Вчера Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%. Отдельно он подчеркнул, что основные стройки в России не остановятся, а наоборот, будут ускорены.

Татьяна Леухина
НедвижимостьОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также