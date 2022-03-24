Хуснуллин сообщил, что все специальные льготные программы по ипотеке сохраняются

В России сохраняются все специальные льготные программы по ипотеке: и семейная, и дальневосточная, и сельская. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Государство продолжит субсидировать их в прежнем объеме, несмотря на рост банковских процентов. Также льготная ипотека будет распространяться и на новостройки. Однако условия изменились, решение было необходимо в связи с повышением ключевой ставки Центробанка.

«Что важно: при предыдущей ключевой ставке 9,5% ставка льготной ипотеки составляла 7%. Сейчас в условиях повышения ставки ЦБ до 20% ставка льготной ипотеки — 12%, то есть мы даже расширяем поддержку ипотечного кредитования, чтобы поддержать граждан, желающих приобрести новое жилье», — написал он в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также увеличиваются лимиты программы. Сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличивается в 4 раза — 3 до 12 млн, а в остальных регионах в 2 раза — с 3 до 6 млн рублей.

Вчера Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%. Отдельно он подчеркнул, что основные стройки в России не остановятся, а наоборот, будут ускорены.



Татьяна Леухина