В Казани во вторник произошло 228 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани во вторник, 29 марта, произошло 228 ДТП, пять из них с пострадавшими. Случились наезд на пешехода, два наезда на стоящий транспорт и два столкновения.

11 водителей задержали в пьяном состоянии, еще у семи граждан не было прав управления транспортом.

В отделы полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

Следком РФ по Татарстану возбудил уголовное дело после ДТП с шестью погибшими в Чистопольском районе РТ. Авария произошла вчера: на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась. В результате аварии погибли водитель и пять его пассажиров. Еще одного пассажира ударом выбросило из машины, его госпитализировали в районную больницу.

Маргарита Головатенко