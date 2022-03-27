Следком России возбудил четыре уголовных дела по обстрелам ВСУ территории ДНР и ЛНР

Следком России возбудил четыре уголовных дела по обстрелам ВСУ территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По информации Следкома, с 25 по 27 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Отмечается, что в результате случившегося есть погибшие и раненые. Также повреждены многие жилые дома и другие здания.

СК возбудил дела по статье 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). Ведомством продолжается работа по установлению всех причастных к преступлениям.

Фото: Максим Платонов

Сегодня сообщалось, что председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье. Кроме того, поручено расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Дарья Акимова