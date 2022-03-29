В Госдуме сообщили о захвате лиц, пытавших российских военных на Украине

Российский спецназ захватил лиц, которые пытали российских военнослужащих на Украине, сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. В Министерстве обороны страны эту информацию пока не комментировали и не подтверждали.

Захваченные принадлежат к фанатской группировке украинского футбольного клуба «Металлист», пишет ТАСС. Как рассказал Шаманов, задержанных уже допросили.

— Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде, — заявил депутат Госдумы.

На прошлой неделе в интернете появились кадры, на которых украинские националисты жестоко обращаются с пленными. На видео запечатлено, как тем прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, это могло быть на одной из националистических баз в Харьковской области Украины.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.



Сегодня в Стамбуле глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Россия заявила протест в отношении появившихся в интернете видео с издевательствами над российскими военными. Украина в ответ на это пообещала принять самые жесткие меры, если первой поймает военных преступников.

Татьяна Демина