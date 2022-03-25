Макрон: ЕС намерен укреплять свою стратегическую автономию

Евросоюз намерен укреплять свою стратегическую автономию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Один из приоритетов ЕС — снижение цены на газ. Также по мнению французского лидера, ЕС также должен снизить свою зависимость от неевропейских стран, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Это стало бы преимуществом с точки зрения обеспечения европейской безопасности.

Комментируя требование России об оплате поставок газа в рублях, Макрон заявил, что оно не соответствует заключенным контрактам.

Вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в контрактах за поставки российского газа указаны «в основном евро и доллар». Он подчеркнул, что страны Группы семи (G7) договорились проводить постоянную ревизию санкций против России и готовы принять новые ограничительные меры в случае необходимости.



Татьяна Леухина