Макрон заявил о желании Франции, Турции и Греции организовать эвакуацию всех желающих из Мариуполя

Франция, Турция и Греция рассчитывают обеспечить эвакуацию из Мариуполя всех желающих покинуть города. Они спланировали гуманитарную операцию и хотят согласовать ее с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Евросоюз намерен добиваться прекращения огня на всей территории Украины. Это главная цель. Также ЕС планирует добиваться вывода российских войск с украинской территории.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Проведение гуманитарной операции Макрон намерен обсуждать с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

На этой неделе Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. На следующий день ведомство отчиталось об эвакуации более 62 тысяч жителей города.



Татьяна Леухина