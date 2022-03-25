Новости общества

00:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Макрон заявил о желании Франции, Турции и Греции организовать эвакуацию всех желающих из Мариуполя

23:43, 25.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Макрон заявил о желании Франции, Турции и Греции организовать эвакуацию всех желающих из Мариуполя
Фото: wikimedia.org

Франция, Турция и Греция рассчитывают обеспечить эвакуацию из Мариуполя всех желающих покинуть города. Они спланировали гуманитарную операцию и хотят согласовать ее с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Евросоюз намерен добиваться прекращения огня на всей территории Украины. Это главная цель. Также ЕС планирует добиваться вывода российских войск с украинской территории.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Проведение гуманитарной операции Макрон намерен обсуждать с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

На этой неделе Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. На следующий день ведомство отчиталось об эвакуации более 62 тысяч жителей города.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также