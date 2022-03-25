Макрон заявил о желании Франции, Турции и Греции организовать эвакуацию всех желающих из Мариуполя
Франция, Турция и Греция рассчитывают обеспечить эвакуацию из Мариуполя всех желающих покинуть города. Они спланировали гуманитарную операцию и хотят согласовать ее с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Евросоюз намерен добиваться прекращения огня на всей территории Украины. Это главная цель. Также ЕС планирует добиваться вывода российских войск с украинской территории.
Проведение гуманитарной операции Макрон намерен обсуждать с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
На этой неделе Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. На следующий день ведомство отчиталось об эвакуации более 62 тысяч жителей города.
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