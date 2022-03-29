Мединский: встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора России и Украины

Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский рассказал, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора двух государств на уровне министерств иностранных дел. Об этом сообщает RT.

По словам Мединского, российско-украинские переговоры сегодня в Стамбуле прошли конструктивно, Россия получила от Украины понятно сформулированную позицию. Предложения от киевской стороны рассмотрят в ближайшее время, их доложат президенту России.

После сегодняшних переговоров стало известно, что Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Вместе с этим Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных.



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Дарья Акимова