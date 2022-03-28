Байден: «Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией»

Президент США Джо Байден заявил, что не хочет войны с Россией. Его слова приводит «РИА Новости».

— Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией, — заявил американский лидер.

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При этом он подчеркнул, что в случае применения Россией химического оружия на Украине, последует «значительный ответ».

Ранее Джо Байден, выступая в Польше, заявил, что Украина никогда не станет победой для России, а Владимир Путин не может оставаться у власти. Также американский лидер назвал Путина «мясником». До этого Байден заявил, что российский президент — «военный преступник». В МИД РФ тогда предупредили, что подобные заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва.



Вчера постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя слова американского президента Джо Байдена, заявила, что страна не стремится сменить руководство России.



Татьяна Леухина