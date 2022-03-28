Попова: в регионах, где антиковидные меры слишком ослаблены, растет коэффициент распространения COVID-19

В российских регионах, где антиковидные меры чрезмерно ослаблены, отмечается рост коэффициента распространения COVID-19. Отказ от соблюдения данных мер может обернуться в том числе ростом заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

— В первую очередь потому, что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили, сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается, — приводит слова Поповой ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что пандемия коронавируса в России еще не закончилась. По ее словам, нельзя считать ситуацию локализованной и завершенной.

За последние сутки в России выявили 21 101 новый случай заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 17,7 млн человек. Всего выздоровели 16 689 977 жителей страны, в том числе 35 746 — за минувшие сутки.



Диана Жиленкова