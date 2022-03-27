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В Татарстане огласили результаты мониторинга социального самочувствия молодежи

02:21, 27.03.2022
В Татарстане огласили результаты мониторинга социального самочувствия молодежи
Фото: realnoevremya.ru

В марте в Татарстане запустили мониторинг социального самочувствия молодежи, он охватил более 19 тысяч человек, сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

По его словам, опрошенные чаще отмечают экономические трудности: 42% допускают осложнение экономической ситуации в ближайшее время, 25% опрошенных говорят о необходимости материальной помощи в сложившейся ситуации.

— Это обуславливает необходимость создания и развития новых механизмов для обеспечения доходов молодежи, например, через поддержку бизнес-стартапов (информирование о возможностях, упрощение форм и т. д.), создание грантов и целевых стипендий, — отмечает министр.

Согласно полученным в ходе опроса данным, оценки разных групп молодежи (школьников 14—17 лет, студентов 18—24 лет и молодых людей 25—35 лет) различаются. В связи с этим есть необходимость разработки целевых мер поддержки каждой из них.

«В Минмолодежи создан антикризисный штаб. В рамках штаба разрабатываются меры поддержки для разных категорий молодежи», — приводит слова Сулейманова ТАСС.

Сулейманов напомнил, что сейчас идет работа над концепцией нового молодежного центра в здании бывшего ресторана «Парус» на берегу Казанки у Кремля. Каким быть «Дому татарской молодежи», подробно сообщало «Реальное время».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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