Эксперт КНИТУ рассказала, ожидать ли снижения стоимости бумаги для принтера в России

Кандидат химических наук и доцент Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Ирина Докучаева рассказала, стоит ли ждать снижения цен на бумагу для принтера.

В последнее время существенно возросли цены на бумагу для печати формата А4 и А3. По данным большинства российских целлюлозно-бумажных комбинатов, у них имеется в наличии сырье для ее производства, но не хватает вещества для отбеливания бумаги из-за приостановки его отгрузки в Россию иностранными компаниями.

По словам Докучаевой, самым распространенным окислителем для отбеливания бумаги является хлорат натрия. В настоящее время он производится на четырех крупных российских предприятиях. Но поскольку имеющиеся мощности по производству этого реагента перекрыть потребности всей страны пока не в силах, использовались реагенты иностранного производства.

По словам специалистов, сейчас не лучшее время для строительства новых заводов, поэтому проще нарастить объемы производства на уже имеющихся. Докучаева считает, что если российские заводы смогут сделать это, стоимость бумаги сможет вернуться в прежний ценовой диапазон.

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Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила, что проверит обоснованность роста цен на бумагу. Решение о проверке было принято на фоне большого количества жалоб от граждан. ФАС уже запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию.

Дарья Акимова