Российские производители бумаги и картона сообщили, что продолжают работать в штатном режиме

Крупнейшая российская компания целлюлозно-бумажной промышленности АО «Группа «Илим» и единственный отечественный производитель мелованного картона — компания «Кама», продолжают работу в штатном режиме. Об этом заявили представители компании.

На комбинатах компании «Илим» выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги.

Руководитель пресс-службы компании «Кама» Владимир Павлов рассказал, что цепочка поставок все же претерпела существенные изменения. Сейчас предприятие переориентировалось на других производителей необходимых для производства химических ингредиентов.

Фото: pixabay.com

Мощность производства бумаги на предприятии составляет до 85 тыс. тонн в год. «Кама» выпускает легкомелованную и суперкаландрированную бумагу, которая используется для чековых лент, журналов и рекламных каталогов. Отмечается, что «Кама» — единственное в России предприятие, которое занимается производством мелованного картона, пишет ТАСС.

Вчера Минпромторг России сообщил, что в России не будет дефицита офисной бумаги. Ведомство ожидает стабилизации ситуации с поставками в течение недели. В пресс-службе отметили, что из-за введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов произвели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства. Отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги.



Татьяна Леухина