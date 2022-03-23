Российские производители бумаги и картона сообщили, что продолжают работать в штатном режиме
Крупнейшая российская компания целлюлозно-бумажной промышленности АО «Группа «Илим» и единственный отечественный производитель мелованного картона — компания «Кама», продолжают работу в штатном режиме. Об этом заявили представители компании.
На комбинатах компании «Илим» выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги.
Руководитель пресс-службы компании «Кама» Владимир Павлов рассказал, что цепочка поставок все же претерпела существенные изменения. Сейчас предприятие переориентировалось на других производителей необходимых для производства химических ингредиентов.
Мощность производства бумаги на предприятии составляет до 85 тыс. тонн в год. «Кама» выпускает легкомелованную и суперкаландрированную бумагу, которая используется для чековых лент, журналов и рекламных каталогов. Отмечается, что «Кама» — единственное в России предприятие, которое занимается производством мелованного картона, пишет ТАСС.
Вчера Минпромторг России сообщил, что в России не будет дефицита офисной бумаги. Ведомство ожидает стабилизации ситуации с поставками в течение недели. В пресс-службе отметили, что из-за введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов произвели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства. Отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги.
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