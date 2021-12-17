Галявиева будут судить отдельно от трех фигурантов дела о трагедии в гимназии №175 Казани

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Как выяснило «Реальное время», возбужденные и соединенные в одно производство дела о гибели девяти человек в казанской гимназии №175 снова разделили. Это произошло незадолго до предъявления окончательного обвинения Ильназу Галявиеву.



В отдельное производство выделены три дела в отношении директора компании «Ваша безопасность» Сергея Иванова, инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина и директора гимназии №175 Амины Валеевой. Об этом было объявлено накануне в Приволжском райсуде Казани при рассмотрении ходатайства СКР о продлении ареста выпускнику гимназии №175, который признался в убийстве семи детей и двух взрослых и намерении унести еще больше жизней.

Причину для такого разделения дел поддержавший свое ходатайство Александр Лавров озвучивать не стал. Лавров является руководителем следственной группы по данному делу, а еще — старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ.

Принятое решение означает, что судить Галявиева будут отдельно от остальных фигурантов. Такой подход очень порадовал обвиняемых в оказании небезопасных услуг и преступной халатности. «Им бы не хотелось находиться на одной скамье подсудимых с убийцей», — сообщил «Реальному времени» один из источников.

Подробности расследования — в репортаже «Реального времени» с заседания суда.

