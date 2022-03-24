В казанских торговых центрах приостановили работу 45 магазинов

В казанских торговых центрах приостановили работу 45 магазинов иностранных брендов. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В комплексах были представлены 125 иностранных брендов. Руководители крупных торговых центров Казани на встрече с мэром города Ильсуром Метшиным предложили зафиксировать кадастровую стоимость налога на имущество, снизить тарифы за вывоз ТКО и применить некоторые другие меры поддержки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Торговые центры не могут пригласить на освободившиеся площади новых арендаторов, поскольку имущество закрывшихся магазинов является их собственностью. Городской антикризисный штаб пообещал выступить с инициативой, чтобы торговые центры могли перемещать имущество приостановивших работу компаний в пункты временного хранения.

В середине марта сообщалось, что в Казани из-за ситуации на Украине временно приостановили деятельность 40 торговых предприятий. Занятость работников сохранена, зарплаты будут выплачиваться в полном объеме.



Татьяна Леухина