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В казанских торговых центрах приостановили работу 45 магазинов

17:41, 24.03.2022 2
В казанских торговых центрах приостановили работу 45 магазинов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанских торговых центрах приостановили работу 45 магазинов иностранных брендов. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В комплексах были представлены 125 иностранных брендов. Руководители крупных торговых центров Казани на встрече с мэром города Ильсуром Метшиным предложили зафиксировать кадастровую стоимость налога на имущество, снизить тарифы за вывоз ТКО и применить некоторые другие меры поддержки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Торговые центры не могут пригласить на освободившиеся площади новых арендаторов, поскольку имущество закрывшихся магазинов является их собственностью. Городской антикризисный штаб пообещал выступить с инициативой, чтобы торговые центры могли перемещать имущество приостановивших работу компаний в пункты временного хранения.

В середине марта сообщалось, что в Казани из-за ситуации на Украине временно приостановили деятельность 40 торговых предприятий. Занятость работников сохранена, зарплаты будут выплачиваться в полном объеме.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:51
    деньги целее будут, шмоток хватает
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  • Анонимно 17:52
    не хотят они уходить с нашего рынка, вот и вещи не вывозят
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