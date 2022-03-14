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В Казани приостановили работу 40 торговых предприятий

12:29, 14.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 3
В Казани приостановили работу 40 торговых предприятий
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани из-за ситуации на Украине временно приостановили деятельность 40 торговых предприятий. При этом занятость работников сохранена, зарплаты будут выплачиваться в полном объеме, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

— Уход западных компаний расширил поле для новых ниш, развития бизнеса, импортозамещения. Нам нужно, в свою очередь, помочь предпринимателям встать на эти рельсы, использовать ситуацию с пользой — стать не просто сильнее, а более конкурентными, для этого нам всем предстоит хорошо поработать, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Директор Центра занятости населения города Тимур Муллин рассказал, что всего в столице Татарстана 345 предприятий осуществляют свою деятельность с участием иностранной собственности, сообщается на сайте мэрии Казани.

В городе может появиться центр специального кадрового переобучения, где будут обучать новым специальностям, перенаправляя специалистов с одних предприятий на другие. Пока что на рынке труда критического роста безработицы нет.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 мар
    сейчас шанс выстрелить малому бизнесу, их мировые конкуренты ушли с рынка
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  • Анонимно 14 мар
    Вы наивные?За чей счет будут выплачивать зарплату,если предприятие не работает?Ильсур Раисович Вам не поможет...Если только копилку вскроет,а так руль камазовский)
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    Анонимно 14 мар
    само предприятие и будет выплавичать.
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