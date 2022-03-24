Слуцкого оштрафовали и условно дисквалифицировали до конца сезона за оскорбление судей на матче с «Ростовом»

Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого оштрафовали на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировали до конца сезона-2021/2022 за «некорректные высказывая» судьям матча казанского клуба с ФК «Ростов». Решение принял Комитет по этике Российского футбольного союза.



Как сообщает пресс-служба РФС, Слуцкий нарушил статьи 15 и 101 регламента Российского футбольного союза. Решение о дисквалификации распространяется на все профессиональные соревнования под эгидой РФС.

Напомним, 14 марта «Рубин» уступил «Ростову». Матч проходил в Казани и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Фото: rubin-kazan.ru

После матча Слуцкий высказался о работе судьи матча Виталия Мешкова. Он заявил, что «такие люди, как Мешков, губят наш футбол».

— Он не жмет мне руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Мы пытаемся сохранить футбол, пытаемся доставить удовольствие зрителям, — сказал главный тренер «Рубина».



Также Леонид Слуцкий заявил, что если после его критических высказываний дисциплинарный комитет РПЛ решит дисквалифицировать его, то он уйдет с поста главного тренера «Рубина» и вернется в родной Волгоград, где будет заниматься детским футболом.



После этого матча «Рубин» обратился в экспертно-судебную комиссию Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть и разъяснить некоторые судейские решения на нем. В частности, казанцы просили оценить качество работы судьи Виталия Мешкова и судейской бригады на матче. В клубе указали, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной команды за матч достаточно, чтобы посчитать судейство неквалифицированным или предвзятым.



Татьяна Демина