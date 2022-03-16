«Рубин» обратился в экспертно-судебную комиссию после матча с «Ростовом»

ФК «Рубин» обратился в экспертно-судебную комиссию Российского футбольного союза после матча с «Ростовом» с просьбой рассмотреть и разъяснить некоторые судейские решения на нем. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В частности, речь идет об эпизоде с неназначенным пенальти за игру рукой на одиннадцатой минуте. Помимо этого, казанцы просят оценить качество работы судьи Виталия Мешкова и судейской бригады на матче. В клубе считают, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной команды за матч достаточно, чтобы посчитать судейство неквалифицированным или предвзятым.

Фото: rubin-kazan.ru

14 марта на проходившем в Казани матче «Рубин» уступил «Ростову». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Дарья Акимова