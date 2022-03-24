Fitch аннулирует рейтинги российских компаний, попавших под санкции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги российских компаний, попавших под санкции, сообщается на сайте агентства.



В заявлении сказано, что Fitch отзовет оценки всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур в целях соблюдения санкций Европейского союза. Рейтинги аннулируют до 15 апреля — это крайний установленный срок, информирует ТАСС.

7 марта группа компаний Fitch объявляла о приостановке своей коммерческой деятельности в России.

Ранее Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти России, включая Татарстан, до «C». Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте были пересмотрены для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского и Ставропольского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края, Новосибирска, Марий Эл, Башкортостана, Республики Саха (Якутия), а еще для Свердловской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Ярославской, Челябинской и Липецкой областей.

Маргарита Головатенко