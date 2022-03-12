Fitch понизило долгосрочные рейтинги Татарстана и еще 19 региональных органов власти до «C»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти России, включая Татарстан, до «C», сообщает ТАСС.



Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте были пересмотрены для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского и Ставропольского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края, Новосибирска, Марий Эл, Башкортостана, Республики Саха (Якутия), а еще для Свердловской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Ярославской, Челябинской и Липецкой областей.

Это уже второе понижение рейтингов вышеназванных регионов за текущую неделю.

До этого международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 субъектов РФ до уровня «Ca» с «негативным» прогнозом. Действия связаны с понижением кредитного рейтинга России в иностранной валюте до «Ca».

Маргарита Головатенко