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Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять войска на Украину

19:35, 23.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять войска на Украину
Фото: pixabay.com

НАТО не будет отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы.

— НАТО — не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину, — приводит ТАСС его слова.

Фото: nato.int

Столтенберг подчеркнул, что важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому принято решение не отправлять войска альянса на Украину.

Ранее генсек альянса заявлял, что НАТО фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за ее пределами. Он отмечал, что НАТО продолжит оказывать санкционное давление на Россию до тех пор, пока страна не прекратит боевые действия.

Татьяна Леухина
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