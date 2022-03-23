Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять войска на Украину

НАТО не будет отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы.

— НАТО — не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину, — приводит ТАСС его слова.

Фото: nato.int

Столтенберг подчеркнул, что важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому принято решение не отправлять войска альянса на Украину.

Ранее генсек альянса заявлял, что НАТО фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за ее пределами. Он отмечал, что НАТО продолжит оказывать санкционное давление на Россию до тех пор, пока страна не прекратит боевые действия.



Татьяна Леухина