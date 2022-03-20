Генсек НАТО: альянс не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы

НАТО фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за ее пределами. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Ответственность НАТО — поддержка Украины различными способами, передает «РИА Новости» его слова.

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Отвечая на просьбу введения бесполетной зоны над Украиной, Столтенберг подчеркнул: «В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией».

В начале марта генсек Североатлантического альянса заявил, что НАТО должно гарантировать невыход конфликта на Украине за ее пределы. Он отметил, что 130 самолетов, более 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности, тысячи дополнительных военных развернули в регионе.



Татьяна Леухина