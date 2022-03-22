Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, в 2021 году количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 2% и составило чуть больше двух миллионов. Сохраняется тенденция к снижению числа тяжких нарушений закона, в том числе и с применением оружия. Преступность в общественных местах также сократилась.

Однако он считает, что в нынешних условиях может возрасти количество радикальных элементов, приезжающих в Россию с территории Украины. Медведев отметил, что стоит оградить от злоумышленников беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. И добавил, что число различного рода атак на Россию, в том числе в интернете, тысячекратно возросло.

В начале марта сотрудники МВД России в ходе мониторинга интернета в теневом сегменте на площадке «Гидра», в социальных сетях и мессенджерах выявили объявления с призывами к террористической деятельности. Силовики призвали граждан не реагировать на провокационные предложения.

Дарья Акимова