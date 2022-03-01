В МВД РФ призвали пользователей интернета не реагировать на провокации и призывы к преступлениям

Сотрудники МВД России в ходе мониторинга интернета в теневом сегменте на площадке «Гидра», в социальных сетях и мессенджерах выявили объявления с призывами к террористической деятельности, сообщили в министерстве.



Оперативники установили, что в размещенных материалах пользователям предлагали за деньги совершать террористические акты, в том числе направленные против государственной власти РФ, а еще другие преступления.

Объявления о призывах к противоправным действиям, по информации правоохранителей, распространяются кол-центрами, расположенными на Украине. В полиции предположили, что ранее эти центры могли заниматься телефонным мошенничеством или другими криминальными деяниями в отношении российских граждан.

Фото: realnoevremya.ru

В МВД РФ призвали граждан не реагировать на провокационные предложения, которые распространяются в Сети, и помнить, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность.

В Москве на прошлой неделе в результате несанкционированной акции были задержаны 600 человек. Жители города собрались, чтобы выступить против специальной военной операции. Участников мероприятия доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Маргарита Головатенко