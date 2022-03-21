За сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировали 16 054 человека

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Россию эвакуировали 16 054 человека из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик за прошедшие сутки. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала проведения специальной военной операции уже эвакуировали 346 740 человек, среди них — 73 614 детей.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За сутки государственную границу РФ пересекли 1 867 автомобилей, а всего уже 40 392. С просьбой об эвакуации к российской стороне обратились более 6 тысяч украинцев, пишет ТАСС.

По последним данным Минобороны РФ, в Россию эвакуировали 62 тысяч жителей Мариуполя. Вчера военные предупредили о гуманитарной катастрофе в городе.



Хронология военной операции РФ на Украине — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина