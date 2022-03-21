Минобороны РФ сообщило об эвакуации в Россию 62 тысяч жителей Мариуполя

В Россию эвакуировали 62 тысяч жителей Мариуполя. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, Киев ответил отказом на гуманитарные предложения по Мариуполю. Нацбатальонам приказали покидать город под видом мирных жителей, в том числе по гуманитарным коридорам.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Также Минобороны сообщает, что националисты создают огневые точки и опорные пункты в медицинских учреждениях Одессы и Чернигова. В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью остаются заблокированными 67 судов из 15 государств, пишет ТАСС.



Вчера военное ведомство сообщило, что в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. В заложниках находятся до 130 тысяч горожан, каждый день гибнут от 80 до 235 невинных граждан.



Татьяна Леухина