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Минобороны РФ сообщило об эвакуации в Россию 62 тысяч жителей Мариуполя

21:37, 21.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны РФ сообщило об эвакуации в Россию 62 тысяч жителей Мариуполя
Фото: vk.com/dnr_online_su

В Россию эвакуировали 62 тысяч жителей Мариуполя. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, Киев ответил отказом на гуманитарные предложения по Мариуполю. Нацбатальонам приказали покидать город под видом мирных жителей, в том числе по гуманитарным коридорам.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Также Минобороны сообщает, что националисты создают огневые точки и опорные пункты в медицинских учреждениях Одессы и Чернигова. В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью остаются заблокированными 67 судов из 15 государств, пишет ТАСС.

Вчера военное ведомство сообщило, что в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. В заложниках находятся до 130 тысяч горожан, каждый день гибнут от 80 до 235 невинных граждан.

Татьяна Леухина
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