Минобороны РФ: в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в городе гибнут от 80 до 235 невинных граждан, пытающихся покинуть город. В заложниках остаются до 130 тысяч мирных жителей, передает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org (Мариуполь)

Сегодня власти города сообщили, что за минувшую неделю из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались 39 426 граждан. По данным штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР), за последние сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировали 541 человека, в том числе 114 детей. Всего за период с 5 по 20 марта в населенный пункт эвакуировали 2 973 человека.



Татьяна Леухина