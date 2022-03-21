В Татарстане завершают свою работу две ледовые переправы
Завершается работа двух ледовых переправ через Волгу в Татарстане. Это переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые в Зеленодольском районе РТ и Аракчино — Верхний Услон в Кировском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Их работа остановлена в связи с потеплением. Эксплуатация переправ завершается с 8 утра 22 марта.
1 марта в Татарстане была возобновлена работа ледовой переправы через Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. До этого ее эксплуатацию приостанавливали несколько раз.
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