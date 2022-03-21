В Татарстане завершают свою работу две ледовые переправы

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Завершается работа двух ледовых переправ через Волгу в Татарстане. Это переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые в Зеленодольском районе РТ и Аракчино — Верхний Услон в Кировском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Их работа остановлена в связи с потеплением. Эксплуатация переправ завершается с 8 утра 22 марта.

Фото: vk.com/perepravazd

1 марта в Татарстане была возобновлена работа ледовой переправы через Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. До этого ее эксплуатацию приостанавливали несколько раз.



Дарья Акимова