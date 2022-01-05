В Кировском районе Казани ввели в эксплуатацию ледовую переправу

Фото: МЧС по РТ

Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон в Кировском районе Казани введена в эксплуатацию, сообщили в МЧС по Татарстану.



Протяженность переправы — 3 200 м, ширина одной полосы — 20 метров, расстояние между полосами — 150 м, движение одностороннее. Движение по переправе разрешено для транспорта массой до 3,5 тонн.

С вводом ледовой переправы расстояние от Аракчино до Верхнего Услона сокращается на 60 км. В МЧС напомнили, что выезжать на лед, где для этого нет оборудованных переправ, запрещено. В этом случае нарушителя ждет штраф от 1500 до 2000 рублей.

Фото: МЧС по РТ

В ведомстве напомнили, что осенью прошлого года изменился порядок допуска к эксплуатации ледовых переправ и постановки их на учет в подразделениях ГИМС МЧС России. Например, с этого года собственник подает заявление-декларацию, уведомляя о готовности объекта к эксплуатации.

Маргарита Головатенко