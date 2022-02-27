В Елабужском районе Татарстана приостановлена работа ледовой переправы через Каму
Сегодня будет приостановлена работа ледовой переправы в
Елабужском районе через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок
Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Проезд по ней закроется с 17.00. Когда ее работа возобновится, неизвестно.
Ее работу приостанавливали 26 февраля с 17:00. Сегодня утром она была возобновлена.
Дарья АкимоваОбществоИнфраструктура Татарстан
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