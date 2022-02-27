В Елабужском районе Татарстана приостановлена работа ледовой переправы через Каму

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня будет приостановлена работа ледовой переправы в

Елабужском районе через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок

Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.



Проезд по ней закроется с 17.00. Когда ее работа возобновится, неизвестно.



Фото: mchs.tatarstan.ru





Ее работу приостанавливали 26 февраля с 17:00. Сегодня утром она была возобновлена.



Дарья Акимова