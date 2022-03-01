В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане возобновилась работа ледовой переправы через Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

По данным ведомства, работа объекта была возобновлена сегодня в 7.00.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Работа переправы была приостановлена в воскресенье вечером. Также работу объекта приостанавливали в субботу.



Переправу по данному маршруту ввели в эксплуатацию в январе этого года. Протяженность объекта составляет 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м. По переправе разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны.

Диана Жиленкова