Главное за выходные: открытие гумкоридоров из Мариуполя, 106 медалей России на зимних играх паралимпийцев
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 21 марта:
- Для спасения мирных жителей Мариуполя Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из города с 10 утра 21 марта. Коридоры открываются как в восточном, так и в западном (по согласованию с Киевом) направлениях. С 10 до 12 часов военное ведомство предлагает организовать выход из города украинских военных и иностранных наемников без оружия. Так им гарантируется сохранение жизни.
- Россия за сутки без участия Украины эвакуировала из опасных районов страны, а также ДНР и ЛНР более 16 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей. С начала проведения специальной военной операции РФ эвакуировала уже 330 тысяч 686 человек, из которых 68 983 ребенка.
- «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс». Игра прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:12). В составе казанской команды отличились Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Андрей Сурмачевский и другие. С учетом всех турниров это уже 30-я победа подряд, сообщается на сайте волейбольного клуба.
- ЦСКА разгромил казанский «Рубин» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 6:1. ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.
- Российские спортсмены завоевали 106 медалей на зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. На счету российской команды — 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. На втором месте в зачете — белорусская команда с 16 наградами — пять золотых, две серебряные и девять бронзовых медалей. Третьими стали армяне, получившие одну золотую медаль.
- Три картины казанского художника Николая Фешина продали на аукционе живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства за сумму более 100 млн рублей. Работа «Морской пейзаж. Калифорния» (1925) ушла с молотка за 36 млн рублей. Картину «Кукурузный танец» (1932) выкупили за 38 млн рублей. «Портрет девушки в голубой блузе» (конец 1930-х гг.) отдали за 28 млн рублей. Стартовая цена за шедевры равнялась 1 рублю. Все картины экспонировались на многочисленных выставках художника.
- Власти Франции заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр упомянул, что во Франции заморозили недвижимость, принадлежащую примерно 30 россиянам, общей стоимостью в «полмиллиарда евро».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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