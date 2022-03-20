Россия эвакуировала из опасных районов Украины более 16 тысяч человек

Россия за сутки без участия Украины эвакуировала из опасных районов страны, а также ДНР и ЛНР, более 16 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала проведения специальной военной операции РФ эвакуировала уже 330 тысяч 686 человек, из которых 68 983 ребенка, передает «РИА Новости».

Российский границу за сутки пересекли 1 815 личных автомобилей, с момента начала спецоперации — уже 38 525. С 10 часов утра 20 марта российская сторона открыла и обеспечила безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

РФ получила более пяти тысяч обращении с просьбой об эвакуации за последние сутки. В базе данных находятся 2 716 436 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2 095 населенных пунктов Украины.

Министерство обороны объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10 утра 21 марта в восточном и в западном (по согласованию с Киевом) направлениях. Выехать по ним могут и украинские военные, и иностранные наемники без оружия.



Татьяна Леухина