«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс»

«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс». Игра прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:12).

В составе казанской команды отличились Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Андрей Сурмачевский и другие. С учетом всех турниров это уже 30-я победа подряд, сообщается на сайте волейбольного клуба.

Фото: zenit-kazan.com

В следующий раз «Зенит-Казань» сыграет против команды «Белогорье». Матч состоится 27 марта в Белгороде.

Недавно волейболисты «Зенита» обыграли «Зенит-СПб. Матч состоялся в столице РТ и завершился со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 28:26). В составе казанской команды отличились Бартош Беднож, Алексей Кононов, Максим Михайлов, Дмитрий Щербинин, Андрей Сурмачевский и др.

Диана Жиленкова