Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя
Для спасения мирных жителей Мариуполя Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10 утра 21 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомства.
Коридоры открываются как в восточном, так и в западном (по согласованию с Киевом) направлениях. С 10 до 12 часов военное ведомство предлагает организовать выход из города украинских военных и иностранных наемников без оружия. Так им гарантируется сохранение жизни.
Затем должен последовать пропуск в город гуманитарных колонн и эвакуация мирных жителей. Представителей ООН, ОБСЕ, Красного Креста пригласили для сопровождения этой гуманитарной операции «на земле».
Минобороны призвал Киев к благоразумию и отмене отданных указаний, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой. Военное ведомство настаивает на получении письменного ответа украинской стороны на высказанные предложения до 5 часов утра.
Отдельно российские военные обратились к властям города и призвали их «сделать исторический выбор — или вы со своим народом, или вы с бандитами».
В Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. В заложниках находятся до 130 тысяч горожан, каждый день гибнут от 80 до 235 невинных граждан.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым