Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Для спасения мирных жителей Мариуполя Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10 утра 21 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомства.

Коридоры открываются как в восточном, так и в западном (по согласованию с Киевом) направлениях. С 10 до 12 часов военное ведомство предлагает организовать выход из города украинских военных и иностранных наемников без оружия. Так им гарантируется сохранение жизни.

Затем должен последовать пропуск в город гуманитарных колонн и эвакуация мирных жителей. Представителей ООН, ОБСЕ, Красного Креста пригласили для сопровождения этой гуманитарной операции «на земле».

Минобороны призвал Киев к благоразумию и отмене отданных указаний, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой. Военное ведомство настаивает на получении письменного ответа украинской стороны на высказанные предложения до 5 часов утра.

Отдельно российские военные обратились к властям города и призвали их «сделать исторический выбор — или вы со своим народом, или вы с бандитами».

В Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. В заложниках находятся до 130 тысяч горожан, каждый день гибнут от 80 до 235 невинных граждан.



Татьяна Леухина