Россия завоевала 106 медалей на играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Российские спортсмены завоевали 106 медалей на зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС.



На счету российской команды — 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. На втором месте в зачете — белорусская команда с 16 наградами — пять золотых, две серебряные и девять бронзовых медалей. Третьими стали армяне, получившие одну золотую медаль.

В играх принимали участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проходят в шести видах спорта — лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи и следж-хоккей. Церемония закрытия пройдет в воскресенье, она начнется в 16.00 мск.

Фото: ugramegasport.ru

Уроженка Нижнекамска, лыжница Марта Зайнуллина завоевала серебряную медаль в гонке на дистанции 7,5 км на зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Ее результат — 22 минуты 52,4 секунды.

Еще один татарстанец, уроженец пгт. Богатые Сабы, лыжник Рушан Миннегулов завоевал золото зимних игр паралимпийцев. Он преодолел 12,5 км свободным стилем за 29 минут 46 секунд.

Маргарита Головатенко