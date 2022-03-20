Три картины казанского художника Николая Фешина продали на торгах за сумму более 100 млн рублей

Три картины казанского художника Николая Фешина продали на аукционе живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства за сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

Работа «Морской пейзаж. Калифорния» (1925) ушла с молотка за 36 млн рублей. Картину «Кукурузный танец» (1932) выкупили за 38 млн рублей. «Портрет девушки в голубой блузе» (конец 1930-х гг.) отдали за 28 млн рублей. Стартовая цена за шедевры равнялась 1 рублю. Все картины экспонировались на многочисленных выставках художника, пишет ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре прошлого года в Казани открылась выставка произведений Николая Фешина, посвященная его 140-летию. Она длилась до 13 марта 2022 года. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина