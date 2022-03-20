Три картины казанского художника Николая Фешина продали на торгах за сумму более 100 млн рублей
Три картины казанского художника Николая Фешина продали на аукционе живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства за сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».
Работа «Морской пейзаж. Калифорния» (1925) ушла с молотка за 36 млн рублей. Картину «Кукурузный танец» (1932) выкупили за 38 млн рублей. «Портрет девушки в голубой блузе» (конец 1930-х гг.) отдали за 28 млн рублей. Стартовая цена за шедевры равнялась 1 рублю. Все картины экспонировались на многочисленных выставках художника, пишет ТАСС.
В декабре прошлого года в Казани открылась выставка произведений Николая Фешина, посвященная его 140-летию. Она длилась до 13 марта 2022 года. Подробности — в материале «Реального времени».
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В голодные годы Н.Фешин вынужден был рисовать портреты красных диктаторов Ленина, Троцкого и др. и иллюстрировать бессмертную поэму И.Баркова "Лука М." (библиографическая редкость, сохранилось всего 2 экз.).
В США он стал академиков во второй раз.
И построил себе дом среди индейцев, слова которых напоминали ему Казань, милую сердцу Старо-Татарскую слободу.
Завещал себя похоронить в Казани, когда падет власть марксистов.
Что и было сделано в 1976 г., но и пришедшие к власти коммунисты не больно жаловали свободного художника - но выставки были, каталоги издавались.
Талантливый человек (и не только художник) сумел сохранить в себе Человека в труднейших перипетиях 20 века.
Не многим это удалось...