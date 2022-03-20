Минобороны РФ: за ночь поражены 62 военных объекта Украины

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За прошедшую ночь российская авиация в рамках специальной операции поразила 62 военных объекта Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в воздухе были сбиты один украинский вертолет Ми-8, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Также уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ «Буковель», поражены цеха Нежинского ремонтного завода, где проводился ремонт украинской техники.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

В общей сложности с начала спецоперации на Украине были ликвидированы 207 беспилотников, 1 467 танков и 148 установок реактивной системы залпового огня, передает ТАСС.

Также сегодня в Минобороны РФ опубликовали видеокадры ночных полетов сверхманевренных истребителей Су-35 в ходе спецоперации на Украине. Так, во время выполнения полетных заданий летчики-истребители ВКС РФ выявили и перехватили воздушные цели, а также уничтожили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Диана Жиленкова