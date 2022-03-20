Минобороны РФ: при ударе по базе под Житомиром убиты более 100 украинских военных и иностранных наемников
Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по центру подготовки сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в центре базировались прибывшие на Украину иностранные наемники. В результате удара были убиты более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников, передает ТАСС.
По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь российская авиация поразила 62 военных объекта Украины. В том числе в воздухе были сбиты один украинский вертолет Ми-8, шесть беспилотных летательных аппаратов, уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ «Буковель» и др.
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комментарии
Возникает вопрос: почему солдаты ВСУ не складывают оружия ? Потому что РФ объявила, что оккупации не будет, свержения государственной власти не будет... . Получается - после подписания мирных договоров. население и ВСУ останутся сами с собой перед лицом бандеровских нациков. Вот потому, из-за боязни, неуверенности в завтрашнем дне, украинские солдаты не сдаются, а украинское население не встречает, как освободителей российские войска.«Корабль без компаса, который и так пристанет к берегу, но, будь у него компас, он достиг бы берега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей.» (И.В.Сталин). «Компасом» в ходе спецоперации на Украине является пропаганда, которая цементирует общество, укрепляет морально-психологический климат граждан страны, вдохновляет и дает силы сражающимся воинам. К, сожалению, монолитной пропаганды в РФ не организована. Взять «60 минут», где почти 50% времени тратится на выслушивание выступлений марионетки Зеленского и других нациков, а потом идет «разжевывание» этих высказываний..Каждая такая передача укрепляет дух нацистских палачей, увеличивает потери российских воинов. Кто редакторы этой передачи, почему это пропускают через себя ведущие ? Нельзя устраивать шоу на крови. Пропаганда должна быть наступательной, ломающей сознание и дух врага. РЕШИТЕЛЬНОСТЬ и БЫСТРОТА по-суворовски по всем направлениям ! Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !
«Если враг не сдаётся, — его уничтожают»...
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