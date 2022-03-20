Минобороны РФ: при ударе по базе под Житомиром убиты более 100 украинских военных и иностранных наемников

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по центру подготовки сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в центре базировались прибывшие на Украину иностранные наемники. В результате удара были убиты более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников, передает ТАСС.



Фото: скриншот видео Минобороны РФ

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь российская авиация поразила 62 военных объекта Украины. В том числе в воздухе были сбиты один украинский вертолет Ми-8, шесть беспилотных летательных аппаратов, уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ «Буковель» и др.



«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова