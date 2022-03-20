Российские власти расширили доступ к социальным контрактам для безработных граждан

Фото: Максим Платонов (архив)

В России при оценке дохода семьи для заключения социального контракта не будет учитываться заработок гражданина, который был уволен после 1 марта и признан безработным. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Таким образом, данная мера позволит оперативно оказать поддержку семье в том случае, если один из родителей потерял работу и сталкивается со сложностями в трудоустройстве, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: wikipedia.org

Благодаря соцконтракту россияне получают возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, трудоустроиться и получить помощь в трудной жизненной ситуации.

Также сегодня Мишустин подписал постановление, согласно которому российские компании и организации получат господдержку за трудоустройство граждан в возрасте до 30 лет. Размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число принятых на работу.



Диана Жиленкова