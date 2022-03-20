Российские власти расширили доступ к социальным контрактам для безработных граждан
В России при оценке дохода семьи для заключения социального контракта не будет учитываться заработок гражданина, который был уволен после 1 марта и признан безработным. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Таким образом, данная мера позволит оперативно оказать поддержку семье в том случае, если один из родителей потерял работу и сталкивается со сложностями в трудоустройстве, сообщается на сайте правительства РФ.
Благодаря соцконтракту россияне получают возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, трудоустроиться и получить помощь в трудной жизненной ситуации.
Также сегодня Мишустин подписал постановление, согласно которому российские компании и организации получат господдержку за трудоустройство граждан в возрасте до 30 лет. Размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число принятых на работу.
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