Российские компании получат господдержку за трудоустройство молодежи

Правительство России окажет господдержку компаниям и организациям, которые в текущем году будут трудоустраивать молодежь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В частности, речь идет о трудоустройстве жителей страны в возрасте до 30 лет, в том числе выпускников колледжей и вузов без опыта работы, детей-сирот, инвалидов, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования и др.

Фото: Илья Репин

Размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число принятых на работу. Работодатель получит первую выплату уже спустя месяц после трудоустройства, сообщается на сайте правительства РФ.



Вчера стало известно, что российским регионам выделят средства на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций. В их числе и Татарстан — республике предусмотрели 654,5 млн рублей из резервного фонда страны.

Диана Жиленкова