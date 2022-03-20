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Российские компании получат господдержку за трудоустройство молодежи

10:16, 20.03.2022 4
Российские компании получат господдержку за трудоустройство молодежи
Фото: wikipedia.org

Правительство России окажет господдержку компаниям и организациям, которые в текущем году будут трудоустраивать молодежь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В частности, речь идет о трудоустройстве жителей страны в возрасте до 30 лет, в том числе выпускников колледжей и вузов без опыта работы, детей-сирот, инвалидов, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования и др.

Фото: Илья Репин

Размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число принятых на работу. Работодатель получит первую выплату уже спустя месяц после трудоустройства, сообщается на сайте правительства РФ.

Вчера стало известно, что российским регионам выделят средства на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций. В их числе и Татарстан — республике предусмотрели 654,5 млн рублей из резервного фонда страны.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10:37
    Я с парочкой пробовал работать,Идиоты полные,Так что пускай уж как нибудь одни взрываются
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  • Анонимно 11:24
    Для себя , я перевел на обычный русский так : Мы даем деньги конторам , что бы заместили всех , не подпадающих под термин молодежь ! И за эти деньги "они" сделают это ! А куда денут тех , кому за 35 , на чье место придет молодежь ( молодежь - люди до 28 лет) , не сказал ! Забыл , наверное ...
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  • Анонимно 11:30
    Зашибись, увольняй 40 летних, набирай молодёжь, и это после поднятия пенсионного возраста. Браво Мишустин!
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  • Анонимно 11:41
    Главную проблему наше правительство не видит - очень жаль! Мне как предпринимателю - не интересны эти точечные новые законы поддержки малого бизнеса. Точечная помощь после пожара не интересна. Вы огласите весь список сначала. Тем более такая помощь - 15% кредит малому бизнесу - вы издеваетесь?
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