Главное о коронавирусе на 20 марта: назальная вакцина в качестве бустера, «Конвасэл» против «стелс-омикрона»

Фото: Максим Платонов

Минздрав РТ сообщил о новых случаях смерти от коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 369 случаев заражения коронавирусом. Всего на 20 марта общее количество инфицированных в республике достигло 134 059. Выздоровели за весь период 119 568 человек, в том числе 529 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 814 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 80 человек.

По данным Минздрава РТ, в Татарстане коронавирус стал причиной смерти еще шести человек. Умерли четыре женщины — 1947, 1938, 1936, 1955 годов рождения и мужчины 1939 и 1950 годов рождения.

Пандемия показала востребованность российских достижений в мире

За последние сутки в России выявили 31 035 новых случаев коронавируса, выздоровели 74 675 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 582 692 человек, а выздоровевших — до 16 209 942. За сутки болезнь унесла жизни 434 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 364 492 человека.

Врач-терапевт высшей категории, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов рассказал в интервью «Реальному времени», что сегодня многие страны, в том числе и Россия, находятся в зоне риска и ежедневно от коронавируса погибает большое количество людей: «Одно дело, когда 3—4 процента летальности от 50 тысяч заболевших, другое — от 1,5 миллиона инфицированных». По его словам, волны заболеваемости не прекратятся, пока останутся чувствительные к COVID-19 люди. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фото: Максим Платонов

Водовозов также предупредил, что не стоит воспринимать отмену масочного режима как победу над коронавирусом. По его словам, несоблюдение правила ношения масок в общественных местах может привести к подъему заболеваемости. Врач призвал прививаться имеющимися вакцинами и использовать все доступные средства защиты чтобы избежать худшего сценария.

Он также сообщил, что в России в скором времени может начаться новая волна коронавируса, но пока неизвестно, насколько она будет сильной. Водовозов отметил, что вирус активно изменяется и, судя по его изменениям, господствовать намерена вариация «омикрона» BA.2, или «стелс-омикрон». В качестве примера он привел канадскую провинцию Онтарио, где на неделе с 9 по 15 января 2,8% среди всех случаев приходилось на BA.2. А по данным с 27 февраля по 5 марта — уже 26,3%, то есть в 10 раз за этот короткий период выросла доля BA.2.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса пока будет использоваться как бустер после применения «Спутника V». По итогам исследований будет решаться, можно ли инъекционную вакцину заменить на интраназальную. Он также отметил, что назальную вакцину от коронавируса в экспериментальных опытах проверяют против штамма «омикрон» и она работает.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» эффективна против «стелс-омикрона». Отмечается выработка комбинированного иммунитета с очень высокими защитными свойствами, в 100% случаев определяются высокие титры иммуноглобулина G к N-белку. Кроме того, вырабатываются специфические клетки и клеточный иммунитет, а также возникают центральные клетки памяти.

Фото: Максим Платонов

Вакцина от коронавируса «Конвасэл» может применяться для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, следует из опубликованной инструкции к препарату. Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день. Противопоказания к применению препарата — беременность, период грудного вскармливания, тяжелая аллергия, острые инфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний. Также с осторожностью вакцину следует применять при злокачественных образованиях, хронических заболеваниях, а также аутоиммунных заболеваниях.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса показала востребованность в мире достижений России. Сейчас ее потенциал наращивается с удвоенной силой.

Руководитель направления «Иммунобиология и биомедицина» научно-технологического университета «Сириус» Сергей Недоспасов рассказал, что периодическая ревакцинация от коронавируса позволяет не только повысить уровень антител — количественный показатель иммунного ответа, но и уровни критических антител, нейтрализующих вход вируса в клетки человека. По его словам, общий уровень антител против S-белка вируса и уровень нейтрализующих антител для всех вакцин снижается примерно через шесть месяцев, хотя снижается по-разному.

Власти Мурманской области решили отменить режим самоизоляции для людей старше 60 лет. С понедельника они смогут выйти на работу. Кроме того, в регионе с 21 марта общепит сможет работать круглосуточно, а детям до 16 лет разрешается посещать ТЦ и ТРЦ без сопровождения взрослых. Кроме того, отменяется ограничение по количеству пассажиров в общественном транспорте. С 25 марта возобновятся медосмотры и диспансеризация отдельных групп взрослых и детей, а также начнется углубленная диспансеризация.

Фото: realnoevremya.ru

Бывшая балерина Государственного академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге Елена Мартинсон умерла от последствий коронавируса. Об этом 19 марта сообщили в Академии русского балета имени Вагановой. Она была выпускницей академии, там же учился ее будущий муж Андрей Устинов. Позже они вместе выступали на сцене Мариинского театра.

В Мордовии число госпитализированных с коронавирусом пациентов за неделю снизилось на 34%. На лечении в ковидных госпиталях находятся около 600 пациентов. При этом глава республики Артем Здунов подчеркнул, что обстановка может измениться, учитывая, что в ряде стран уже распространяется новый штамм — «стелс-омикрон». По его словам, смягчать ограничения на данный момент нет необходимости.

Фото: Максим Платонов

Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков рассказал, что пока неизвестно, к каким свойствам вируса приведет более тесная связь «дельтакрона» с клеткой. Если плотный контакт усилит эндоцитоз (процесс захвата внешнего материала) клеток, то усилится и способность вируса проникать в них. А если эндоцитоз ослабнет, то результат будет обратный. Также доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что на данный момент ученые сомневаются в возможности «дельтакрона» распространиться столь же массово, как предыдущие штаммы.

Количество случаев заражения COVID-19 в Гонконге превысило 1 миллион



В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразилось 469 723 116 человек, 6 074 572 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 728 165). На второй строчке — Индия (43 007 841), на третьей — Бразилия (29 624 435), на четвертой — Франция (24 241 956), на пятой — Великобритания (20 243 940).



Больше всего смертей зафиксировано в США (971 087). За ними следуют Бразилия (657 389), Индия (516 479), Россия (356 812, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (321 931).

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Гонконге с начала пятой волны эпидемии превысило 1 млн человек, а число летальных исходов превысило 5 тысяч. Местные власти отмечают, что показатели смертности в Гонконге сейчас являются одними из самых высоких в мире среди развитых стран. Большинство умерших — невакцинированные постояльцы домов престарелых. Больницы и морги работают со значительной перегрузкой, а ритуальные службы отказываются принимать новые заявки на похоронные услуги до середины апреля.

Фото: Максим Платонов

Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила, что на этой неделе в стране начнут предлагать вакцины против коронавируса для жителей домов престарелых, людей в возрасте 75 лет и старше, а также лиц с ослабленным иммунитетом в возрасте 12 лет и старше. Ожидается, что около 5 миллионов человек получат прививку. Такое решение принято после того, как по всей стране произошел всплеск заболеваемости COVID-19.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Австралии за неделю выросло на 37%. На прошлой неделе зарегистрировано 295 146 новых случаев заболевания COVID-19. Рост заболеваемости связан с распространением «омикрона». В прошедшую субботу зарегистрировано 28 смертей по всей стране: 12 в Новом Южном Уэльсе, 10 в Квинсленде, четыре в Западной Австралии и два в Виктории.

Максим Кокунин