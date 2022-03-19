В ФМБА заявили, что вакцина «Конвасэл» будет эффективна против «стелс-омикрона»

Фото: Максим Платонов (архив)

Российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет эффективна против «стелс-омикрона». Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, отмечается выработка комбинированного иммунитета с очень высокими защитными свойствами. Так, в 100% случаев определяются высокие титры иммуноглобулина G к N-белку.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, вырабатываются специфические клетки и клеточный иммунитет, а также возникают центральные клетки памяти. Это является залогом длительного сохранения защитных свойств препарата, передает ТАСС.

Также сегодня стало известно, что в РФ намерены ежегодно выпускать до 30 млн комплектов «Конвасэла». Производить препарат будет промышленная площадка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Напомним, вакцина была зарегистрирована Минздравом РФ накануне. Дата окончания действия регистрационного удостоверения вакцины — 1 января 2023 года.

Диана Жиленкова