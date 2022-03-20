Гинцбург заявил, что назальную вакцину от COVID-19 пока будут использовать как бустер

Фото: Максим Платонов (архив)

Назальная вакцина от коронавируса пока будет использоваться как бустер после применения «Спутника V». Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, по итогам исследований будет решаться, можно ли инъекционную вакцину заменить на интраназальную.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она [вакцина] дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает, — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Несколько дней назад Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от COVID-19. Как рассказал Гинцбург, если замечаний не возникнет, то по результатам первой-второй фазы регистрация и разрешение на гражданский оборот будут получены в скором времени.



Диана Жиленкова