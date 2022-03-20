Гинцбург: назальную вакцину проверяют против штамма «омикрон»

Фото: Максим Платонов (архив)

Назальную вакцину от коронавируса в рамках экспериментальных опытов испытывают против штамма «омикрон». Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против «омикрона», она работает, — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина пока будет использоваться в качества бустера после применения «Спутника V». По итогам исследований будет решено, можно ли инъекционный препарат заменить интраназальным.

Напомним, недавно Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины. В случае отсутствия замечаний, по результатам первой-второй фазы регистрация и разрешение на гражданский оборот будут получены уже в скором времени.



Диана Жиленкова