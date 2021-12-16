Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП в Москве

Второй кассационный суд Москвы сегодня отменил приговор блогеру Эдварду Билу, ставшему участником ДТП в апреле 2021 года, и направил дело на пересмотр. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.

По словам защитника, блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Дело передано в Пресненский суд Москвы на новое судебное рассмотрение в ином составе.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля 2021 года на Смоленской площади в Москве. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

Фото: realnoevremya.ru

В июле блогера приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили прав на три года. Ему назначили наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила назначить Билу наказание, не связанное с лишением свободы.

В сентябре Московский городской суд признал законным приговор, отклонив жалобы сторон.



Дарья Акимова