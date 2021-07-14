Блогера Эдварда Била приговорили к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы

В Москве Пресненский суд назначил два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу, спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Также его лишили прав сроком на три года. Ему назначили наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила назначить Билу наказание, не связанное с лишением свободы, пишет ТАСС.

Напомним, авария в центре Москвы с участием пяти автомобилей произошла в апреле. В ней серьезно пострадала ведущий специалист Комитета Госдумы по обороне, которая ехала за рулем Volkswagen. СМИ тогда выяснили, авария могла произойти во время съемок блогера Эдварда Била. Ранее его уже лишали водительских прав, а автомобиль, из-за которого произошла авария, более 400 раз превышал скорость. Менеджер блогера Влад Кертиев рассказал, что Бил сидел за рулем синей Audi. По словам одной из пострадавших, Бил пересел с водительского сиденья на заднее, чтобы сделать вид, что за рулем был не он. Блогера увезли в следственный отдел УВД по ЦАО. По результатам освидетельствования, в момент аварии Бил был трезв.